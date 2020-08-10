Yeşilgöl'de imzalar atıldı

Laçin Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından projesi, ihalesi ve sözleşmesi yapılan Yeşilgöl Projesinin devamı niteliğinde olan Yeşilgöl Derivasyon Hattı Projesinin ihalesi yapılıp sözleşmesi imzalandı.

Yapılan projeler ile doğa harikası olan Yeşil Gölün turizm değerinin artırılması ve istihdam sağlanması hedefleniyor.

Laçin Kaymakamı Emine Karataş ile firma yetkilisi arasında imzalanan 2019 yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Laçin Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA)’ya sunulan “Yeşil Göl” başlıklı proje, OKA tarafından onaylanarak, 28 Nisan 2020 tarihinde KDV hariç 1 milyon 270 bin TL bedelle ihale edildi.

Proje bütçesinin 605 bin TL tutarındaki bölümü OKA, kalan kısmı ise Çorum İl Özel İdaresi tarafından finanse edilecek.

Proje kapsamında bölgede doğa turizminin ve istihdamın canlandırılması amacıyla, Laçin ilçesi sınırlarında Köse Dağı’nda orman içerisinde yer alan doğa harikası Yeşil Göl Mesire Alanında restoran, kafeterya, yöresel ürün satış yerleri, çocuk oyun parkı, otopark, iskele, yapay şelale, yürüyüş yolu, koşu ve bisiklet yolları yapılması planlanıyor.

Projenin tamamlanması ile birlikte Yeşil Göl Mesire alanının, orman içerisinde ve göl kenarında yer alan, yakınlarında doğal şelalesi bulunan, doğa sporlarının ve kamp faaliyetlerinin yapılabileceği tek mesire yeri olarak bölgede cazibe merkezi olması bekleniyor.

Yeşilgöl olarak bilinen, ilçeye yakın mesafede, dağın eteğinde yüksek bir noktadaki bu gölün, eşsiz manzarası, bitki örtüsü ve doğal güzellikleriyle adeta saklı cennet olarak nitelendirilen bu doğa harikasının, hayata geçirilen bu proje ile biran önce turizme kazandırılması ile il için önemli bir gelir kaynağı olması bekleniyor.

Öte yandan Laçin Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Yeşil Göl Derivasyon Hattı Projemizin ihalesi de yapılarak sözleşmesi imzalandı. (Haber Merkezi)