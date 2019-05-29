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Vali Çiftçi’den Laçin’e ziyaret

İlçe ziyaretlerini sürdüren Vali Mustafa Çiftçi Laçin’i ziyaret etti.

Vali Çiftçi’den Laçin’e ziyaret

İlçe ziyaretlerini sürdüren Vali Mustafa Çiftçi Laçin’i ziyaret etti.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 22:30
Vali Çiftçi’den Laçin’e ziyaret

İl Jandarma Komutanı J. Alb. Abdurrahman Başbuğ, Emniyet Müdürü Murat Kolcu ve çok sayıda daire müdürünün eşlik ettiği ziyarette Çiftçi, Laçin Kaymakamlığı’na geçerek Kaymakam Yavuz Akyol’dan ilçe hakkında bilgi aldı.

Vali Mustafa Çiftçi ve beraberindekiler daha sonra Laçin Belediyesi’ne geçti. 31 Mart seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen İdris Görükmez’i kutlayan Vali Mustafa Çiftçi, Belediye ziyaretinden sonra Laçin’e bağlı mahalle ve köylerin muhtarlarıyla bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Vali Çiftçi, ilçenin saklı cenneti olarak tabir edilen Yeşilgöl’ü ve Çorum’un en büyük yatırım projelerinden birisi olan Kırkdilim tüplü geçiş projesi şantiyesini gezdikten sonra ilçeden ayrıldı.

(Taner ŞİMŞEK)

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