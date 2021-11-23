Ünal Gevşek’in annesi Satı Gevşek vefat etti
Laçin 23.11.2021, 18:30
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Laçin eski Belediye Başkanı Ünal Gevşek’in annesi vefat etti.
Çorum’un Laçin İlçesi’nde 2014-2019 yılları arasında Belediye Başkanlığı yapan Ünal Gevşek’in annesi Satı Gevşek, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.
Satı Gevşek’in cenazesi İkindi Namazı’na müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kavaklı Çiftlik Köyü’nde sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
Cenazeye ailesi ile birlikte Hamamözü Kaymakamı Okan Dağlı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin ile çok sayıda vatandaş katıldı.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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