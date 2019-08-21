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Traktör su kanalına devrildi: 6 kişi yaralı

Çorum’un Laçin İlçesi’nde traktörün yolun çamurlu olması nedeniyle su kanalına devrilmesi sonucunda meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Traktör su kanalına devrildi: 6 kişi yaralı

Çorum’un Laçin İlçesi’nde traktörün yolun çamurlu olması nedeniyle su kanalına devrilmesi sonucunda meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 00:43
Traktör su kanalına devrildi: 6 kişi yaralı

Kaza önceki gün öğlen saatlerinde Çorum’un Laçin İlçesi Gökgözler Köyü’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, köyde ikamet eden 38 yaşındaki Ş. T. traktörü ile tarlasına giderken yolun çamurlu olmasından dolayı kayarak su kanalına devrilmesi sonucu kaza meydana geldi.

Kazada traktör sürücüsü ile birlikte G.T.(65), Ş. T. (32), P.T. (5), E.T.(8) ve D.T.(64) şahıslar hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılarak ambulans ile Osmancık Devlet Hastanesi ile Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olay ile ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

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