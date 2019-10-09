Toprak yığınına çarptı: 2 yaralı

Laçin istikametinden Çorum istikametine seyir halinde bulunan E.Ç (30) yönetimindeki araç Sarmaşa Köyü mevkiinde yolun sol tarafında bulunan şarampole kayarak toprak yığınına çarptı. Önceki gün öğlen saatlerinde yaşanan kazada araç sürücüsünde herhangi bir yara almazken, araçta yolcu olarak bulunan K.E.Ç.(27) ve Y.A.Ç. (4) hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.
(Haber Merkezi)