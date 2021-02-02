Sokak hayvanları ele alındı
Çorum’un Laçin İlçesi’nde sokak hayvanları ile ilgili yapılacak çalışmalar ele alındı.
Laçin 02.02.2021, 21:55
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İlçe Kaymakamı Emine Karataş yönetimindeki toplantıda İlçe Belediye Başkanı İdris Görükmez, Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu Çorum Temsilcisi Şeyda Çimen ve sokak hayvanları gönüllüsü Leyla Karabacak katıldı.
Toplantıda ilçede bulunan sokak hayvanlarının beslenmesi, barınması ve yapılacak projeler ele alındı.
(Haber Merkezi)
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