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Sokak hayvanları ele alındı

Çorum’un Laçin İlçesi’nde sokak hayvanları ile ilgili yapılacak çalışmalar ele alındı.

Laçin 02.02.2021, 21:55
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Sokak hayvanları ele alındı

İlçe Kaymakamı Emine Karataş yönetimindeki toplantıda İlçe Belediye Başkanı İdris Görükmez, Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu Çorum Temsilcisi Şeyda Çimen ve sokak hayvanları gönüllüsü Leyla Karabacak katıldı.

Toplantıda ilçede bulunan sokak hayvanlarının beslenmesi, barınması ve yapılacak projeler ele alındı.

(Haber Merkezi)

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