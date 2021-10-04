Selçuk Tırhış güven tazeledi
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Laçin İlçe 1. Olağan Kongresi yapıldı.
Laçin 04.10.2021, 20:25
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DEVA Partisi Çorum İl Teşkilatı ilimizdeki sekizinci İlçe Kongresi’ni Laçin’de gerçekleştirdi. Kongreye kurucu başkan olarak giren İlçe Başkanı Selçuk Tırhış güven tazeledi. Kongre İl Başkanı Orhan Vargeloğlu ve çok sayıda yöneticinin katılımıyla gerçekleştirildi.
DEVA Partisi Laçin İlçe Başkanı Selçuk Tırhış’ın yönetim ekibinde Hatice Kavi, Arif Balcı, Seldal Bağcı, İlker İnanır, Şükran Eke’den oluştu.
(Haber Merkezi)
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