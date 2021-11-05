Saklı cennet Yeşilgöl, gelin ve damatların doğal stüdyosu oldu

"Gelin ve damatlar buralara bayılıyorlar”

Gelin ve damatların bölgeye yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen fotoğraf sanatçısı Burak Can Sönmez, “Burayı bize kazandıran belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Çorum'da daha önce fotoğraf çekimi için fazla mekan bulamıyorduk. Burası yapıldıktan sonra çok güzel gelin-damat fotoğrafları çekmeye başladık. Daha önce fotoğraf çekimi yaptığımız Gölünyazı vardı. 2-3 mekanımız vardı. Gelin ve damatlar buralara bayılıyorlar” dedi.

"Yeşilgöl turizmin gözbebeği olacak”

Bölgenin yapılan çalışmalarla turizme kazandırıldığını söyleyen Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez ise, “Çorum'dan buraya günlük en az 15-20 gelin damat fotoğraf çektirmek için geliyor. Burada fotoğraf çektiriyorlar. Buda bizi mutlu ediyor. Gelenler sadece gelin damatla sınırla değil. Çevre il ve ilçelerden de ziyaretçilerimiz oluyor. Yeşilgöl turizmin göz bebeği olacak” diye konuştu.