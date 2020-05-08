Saklı cennet Yeşilgöl, doğa turizmine kazandırılıyor

2019 yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Laçin Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA)’ya sunulan “Yeşil Göl” başlıklı proje, OKA tarafından onaylanarak, 28 Nisan 2020 tarihinde KDV hariç 1 milyon 270 bin TL bedelle ihale edildi.



Yeşilgöl’ün; yüklenici ile sözleşme imzalandıktan sonra ay içerisinde yapım işlerine başlanılması planlanıyor. Proje bütçesinin 605 bin TL tutarındaki bölümü OKA, kalan kısmı ise Çorum İl Özel İdaresi tarafından finanse edilecek.

Proje kapsamında doğa turizminin ve istihdamın canlandırılması amacıyla, Laçin ilçesi sınırlarında Köse Dağı’nda orman içerisinde yer alan doğa harikası Yeşilgöl mesire alanında restoran, kafeterya, yöresel ürün satış yerleri, çocuk oyun parkı, otopark, iskele, yapay şelale, yürüyüş yolu, koşu ve bisiklet yolları yapılması planlanıyor.



Projenin tamamlanması ile birlikte Yeşilgöl mesire alanının, orman içerisinde ve göl kenarında yer alan, yakınlarında doğal şelalesi bulunan, doğa sporlarının ve kamp faaliyetlerinin yapılabileceği tek mesire yeri olarak bölgemizde cazibe merkezi olması bekleniyor.

Yeşilgöl olarak bilinen, ilçeye yakın mesafede, dağın eteğinde yüksek bir noktadaki bu gölün, eşsiz manzarası, bitki örtüsü ve doğal güzellikleriyle adeta saklı cennet olarak nitelendirilen bu doğa harikasının, hayata geçirilen bu proje ile biran önce turizme kazandırılması ilimiz için önemli bir gelir kaynağı olacak.

(Haber Merkezi)