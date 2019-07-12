Otomobil takla attı

Edinilen bilgiye göre; H.Ç (32) yönetimindeki otomobille Çorum’dan Oğuzlar istikametine seyrederken, hava muhalefeti nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralanmadığını belirterek, 112 ekiplerinin tedavisini reddetti.

Daha sonda kafasında şişlik olduğunu fark eden sürücü H.Ç kendi imkanları ile Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)