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Otomobil göle düştü

Çorum’da göle düşen otomobil çekiciyle çıkartıldı.

Otomobil göle düştü

Çorum’da göle düşen otomobil çekiciyle çıkartıldı.

07 Temmuz 2019 Pazar 19:51
Otomobil göle düştü

Alınan bilgiye göre olay geçtiğimiz Cuma akşamı ilimiz Laçin İlçesi’ne bağlı Yeşilgöl mevkiindeki mesirede meydana geldi.

Olayda B.Ş. isimli kişiye ait olan bir otomobil, el freni çekili olmasına rağmen Yeşilgöl’e düştü. Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü sivil dalgıcı göle girerek aracın yerini tespit etti.

Oto kurtarma çekici aracı yardımı ile göle düşen otomobil yerinden çıkarılırken, olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile Jandarma soruşturma başlattı.

(Volkan SINAYUÇ)

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