Narlı’ya sağım makinesi

Çorum Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından gerçekleştirilen tanıtım etkinliğine Laçin Kaymakamı Yavuz Akyol, Belediye Başkanı İdris Görükmez, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Çorum Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, bazı oda başkanları, Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Engin Ünay, Çorum Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şevket Avcı, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, davetliler ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Tanıtımda sırasıyla Çorum Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şevket Avcı, Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Engin Ünay, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı ve Laçin Kaymakamı Yavuz Akyol birer selamlama konuşması yaptı.

Proje hakkında bilgi veren Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Engin Ünay, seyyar sağım makinesinin Tarım Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü ve özel sektör işbirliği ile yapıldığını ve kendi kendini dezenfekte edebildiğini söyledi. Hayvanların bir taraftan sağılırken bir taraftan da beslenebileceğini ayrıca sütün filtreden geçirileceğini ve soğutularak tanka alınacağını belirten Ünay, böylelikle daha hijyenik bir ortamda süt sağım işlemi yapılabileceğini dile getirdi. bu sistemin elle sağıma göre %75 daha verimli olduğunu söyleyen Dr. Engin Ünay, makinenin geliştirilmesinde TETA Teknik Tarım, Ankara Üniversitesi Tarım Makineleri Bölümü ve Enstitünün işbirliğinde bulunduğunu ifade etti.

Tarım Orman İl Müdürü Orhan Sarı ise konuşmasında, küçük baş hayvan üretiminde Çorum’un iyi olmadığını ifade ederek, sağım amaçlı bu makinenin gelmesinin üretimi artırmakta katkı sağlayacağına inandığını belirtti. Çorum’da 230 bin civarında küçükbaş hayvan bulunduğunu söyleyen Sarı, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yeni dönemde küçükbaşa önem vereceğini söyledi. Orhan Sarı, “Meralarımız bomboş kimse hayvancılık yapmıyor. Kalanlar, köylerde bulunanlar bizim hareket noktamız. 185 noktada büyükbaşta süt toplama işi devam ediyor ancak küçük başta istediğimiz noktaya gelmedi. Gayretlerle bu sütleri de toplayıp katkı sağlarsak kırsal nüfusun gelir düzeyini de artıracağız. Bu makine %100 yerli bir makine. Verim alınırsa çorumda her noktaya bu şekildeki projeleri götürmeyi amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

Son olarak konuşan Laçin Kaymakamı Yavuz Akyol ise böyle bir yaylada devletin parmağının olduğunun ayağının basmadığı bir yer olmadığının görüldüğünü ifade etti. Geçen hafta bu köyde hortum olayı meydana geldiğini ve olay yerine hareket edildiğinde Ankara ve İstanbul’dan hane sahipleri gelmeden devletin olay yerine ulaştığının görüldüğünü söyleyen Akyol, “Devlet; anne ve baba şefkatiyle insanımıza yaklaşıyor ki ne kadar sahiplensek az. Sevindiğinde de üzüldüğünde de devletimiz hep yanında. İnsanlarımız şehirlere kaçıyor. Devletimiz bu kadar hizmet vermesine rağmen onları bu duruma dahil edemedik ancak hepsini kazanacağımıza inanıyorum.

Millet olarak ne kadar üretime katkı sağlarsak devletimiz de milletimiz de o kadar güçlü olur” dedi. (Erkan BAYATLI)