Miniklere kütüphane sevgisi aşılanacak

Laçin İlçe Halk Kütüphanesi 2021-2022 eğitim ve öğretim dönemine Bilgi Okuryazarlığı Eğitimi Projesi ile başladı. İlçe Halk Kütüphanesi Kurum Amiri Türkan Yılmaz tarafından hazırlanan ve Laçin Kaymakamı Pınar Uz tarafından uygulanması desteklenerek başlatılan proje kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm devlet okullarının, kütüphaneye yapacakları ziyaretlerin program içeriği ve takvimi belirlendi. (Haber Merkezi)

