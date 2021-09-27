Miniklere kütüphane sevgisi aşılanacak
Çorum’un Laçin ilçesinde hazırlanan projeyle birlikte ilçede öğrencilere kütüphane tanıtılacak, kütüphaneye gitmek teşvik edilecek.
Laçin 27.09.2021, 22:35
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Laçin İlçe Halk Kütüphanesi 2021-2022 eğitim ve öğretim dönemine Bilgi Okuryazarlığı Eğitimi Projesi ile başladı. İlçe Halk Kütüphanesi Kurum Amiri Türkan Yılmaz tarafından hazırlanan ve Laçin Kaymakamı Pınar Uz tarafından uygulanması desteklenerek başlatılan proje kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm devlet okullarının, kütüphaneye yapacakları ziyaretlerin program içeriği ve takvimi belirlendi. (Haber Merkezi)
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