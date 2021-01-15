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Milli Eğitim Müdürleri Laçin’de biraraya geldi

Çorum’un İlçe Milli Eğitim Müdürleri Laçin’de toplandı.

Laçin 15.01.2021, 22:01
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Milli Eğitim Müdürleri Laçin’de biraraya geldi

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı yönetiminde Laçin’de İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı yapıldı.

Uzaktan eğitimi değerlendirme ve izleme amacıyla Laçin’de buluşan müdürlere okullarındaki uzaktan eğitim faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Ayrıca dönem sonunda yapılması gereken iş ve işlemler ile 2020 yılının genel bir değerlendirilmesi de yapıldı.

Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021 tarihine başlanacağını belirten Milli Eğitim Müdürü Sarı, 22 Ocak 2021 tarihine kadar öğrencilerin eğitimlerine EBA TV ve uzaktan eğitim ile devam edeceklerini ifade ederek, “Hiçbir sıkıntı olmaz ise salgının seyrine göre okulları öğrencilerimiz ile kavuşturacağız” diye konuştu.

Sahayı aktif bir şekilde kullanarak okulların uzaktan eğitim sürecinde etkili ve verimli bir şekilde kullanmasını sağlamanın öneminden bahseden Sarı, ilçe milli eğitim müdürlerine de teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

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