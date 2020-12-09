Laçin’in su boruları yenilenecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki bütçe görüşmeleri mesaisini sürdüren Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, bir yandan da kendisine iletilen taleplerle ilgili görüşmelerde bulunuyor. Milletvekili Ceylan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüşerek, Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez’in taleplerini aktardı.

Milletvekili Ceylan’ın Laçin için taleplerini makul karşılayan Bakan Murat Kurum, gerekli olan 500 bin TL ödeneğin aktarılması talimatını verdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, öncelikle taleplerini geri çevirmeyen Bakan Murat Kurum’a teşekkür etti.

Milletvekili Ceylan, Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez göreve geldiği günden beri ilçe halkının isteklerini ve taleplerini kendilerine ilettiğini söyledi.

Ceylan, sağlanan ödenekle Laçin Belediyesi tarafından belediye su kuyusundan deposuna kadar olan 2 bin 500 metre temiz su borusu ile depodan Fatih Mahallesi geçiş hattına olan 310 metre içme suyu borusunun yenileceğini anlattı.

Ayrıca Çorum Caddesi yol güzergahı 3 bin 720 metre temiz su borusu ve 2 bin 500 metre pis su borusu hattının da yapılacağını anlatan Ceylan, sağlanan ödeneğin Çorum Osmancık yolu Laçin geçiş güzergahı geçişi boyunca genişleme olması sebebiyle yenilenmesi gereken kanalizasyon hattında da kullanılacağını vurguladı. (Haber Merkezi)