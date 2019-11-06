Laçin’e Türkiye’nin en genç kadın kaymakamı

Yaklaşık 4 ay önce ilk görev yeri olan Aksaray'ın Eskil İlçesine kaymakam olarak atanan Emine Karataş, İçişleri Bakanlığı tarafından Çorum'un Laçin ilçesinde görevlendirildi. Geçtiğimiz günlerde ilçeye gelerek görevine başlayan Kaymakam Karataş, ilk olarak Laçin Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı İdris Görükmez ile bir süre görüştü. Akabinde ise İlçe Belediye Başkanı Görükmez, Kaymakam Emine Karataş’a iade-i ziyarette bulundu.

EMİNE KARATAŞ KİMDİR?

Emine Karataş; 1995 Yozgat doğumlu. İlk orta ve lise öğrenimini Yozgat’ta tamamladı. 2016 yılında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset ve Kamu Yönetimi bölümünü bitiren Karataş, 2018 yılında yapılan kaymakam adaylığı sınavında başarılı olarak 107. Dönem Kaymakam Adayı oldu. Yozgat Valiliğinde İl Merkez stajını tamamladıktan sonra Sakarya/Söğütlü ve Erzincan /Refahiye İlçelerinde Kaymakam Refikliği yaptı.

İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 30.05.2019 tarih ve 8514 Sayılı yazısı ile Aksaray/Eskil İlçesinde Kaymakamlığa vekaleten görevlendirilen Karataş, 10.06.2019 tarihinde ilçedeki görevine başladı. Daha sonra da Çorum'un Laçin İlçesine kaymakam olarak atanan Kaymakam Emine Karataş, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

(Volkan SINAYUÇ)