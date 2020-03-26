Laçin’de sosyal vefa destek grubu oluşturuldu

Öte yandan Laçin Kaymakamlığı ve Laçin Belediyesi iş birliği çerçevesinde ilçeye bağlı köylerde umuma açık yerlerin tamamında dezenfekte işlemi yapıldığı belirtildi.

Merkez ve 9 köyde dezenfekte işlemi yapıldığının ifade edildiği açıklamada kalan köylere en kısa sürede dezenfekte işlemi uygulanıp tekrar Laçin merkezde vatandaşların ortak kullanımına açık olan yerlerde dezenfekte işlemi yapılacağı dile getirildi. Laçin Kaymakamı Emine Karataş, Laçin Kaymakamlığı ve Laçin Belediyesi iş birliği çerçevesinde ilçe genelinde vatandaşların kullanımına açık umumi yerlerin tamamında dezenfekte işlemi yapıldığını, bundan sonraki süreçte köylerde bulunan vatandaşların kullanımına açık umumi yerlerde dezenfekte işlemi yapılacağını dile getirdi. (Haber Merkezi)