Laçin’de 15 Temmuz konferansı

Konuşmacı olarak Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Bakan’ın katıldığı konferansa Lâçin Kaymakamı Emine Kartaaş, Belediye Başkanı İdris Görükmez, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, İmam Hatipli Kamu Çalışanları Dernek Başkanı ve aynı zamanda İl Kültür-Turizm Müdür Yardımcısı Mehmet Bayrak, daire amirleri ve kurs öğrencileri katıldı.

Açış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Muzaffer Çelik, derneklerinin amacının Lâçin’in tarihi, kültürel ve doğa güzelliklerini il ve yurt genelinde tanıtmak olduğunu ifade etti.

Gençlere önem verdiklerini, onların eğitim ve kültürel gelişimlerini sağlamak için çeşitli etkinler gerçekleştirirken Nisan ayında İçişleri Bakanlığı’na sundukları “Lâçin’de kuşaktan kuşağa 15 Temmuz’u anlamak” projesi ile yaklaşık 30 öğrenciye ebru ve çini işleme kursu vermekte olduklarını söyleyen Çelik, proje kapsamında kitap okuma, tiyatro izleme, sportif faaliyetler ile zekâ ve akıl oyunları etkinlikleri gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Çelik’in konuşmasının ardından 15 Temmuz darbesi ile ilgili video izlendi. Programında devamında Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Bakan kürsüye gelerek bir konuşma yaptı.

Konuşmasında Türk milletinin bağımsızlığına düşkünlüğüne vurgu yapan Bakan, vatan ve bayrak konu olduğunda diğer siyasi, sosyal çekişmelerin teferruat olduğunu ifade etti.

“Nasıl Çanakkale savaşında askerlerimiz biraz sonra şehit olacağını bile bile saldırıya geçti ise 15 Temmuz geçesi de hainlerin darbe girişimine karşı meydanlara indiklerinde ölümü bile göze alarak tanklara ve kurşunlara siper oldular” diyen Bakan, 15 Temmuz hain Fetö teşebbüsünün tarih sayfalarında ve kitaplarında bir milletin destanlaşan mücadelesi olarak anlatılacağını söyledi. (Haber Merkezi)