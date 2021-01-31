Laçin’de 15 bin fidan toprakla buluşturuldu

Laçin Kaymakamı Emine Karataş, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Bayram Hamgir ve İlçe Ziraat Odası Başkanı Duran Çardaklı'nın katılımıyla geçtiğimiz günlerde Çorum İl Özel İdaresi desteğiyle alımı yapılan 800 adet sertifikalı ceviz fidanı, Laçin’deki üreticilere teslim edildi.

Laçin Kaymakamlığı ve Laçin İlçe Tarım Müdürlüğü işbirliğinde ayrıca Kuyumcu Köyü’nde 1000 adet ceviz fidanı projesinin devamı niteliğinde ikinci parti olan 540 adet ceviz fidanının dağıtımı yapıldı. Ayrıca ilçede tarıma destek olmak, ekonomik kalkınma ve sürdürülebilirliği sağlamak ve kurak geçen iklim koşullarında dayanıklı ürünler yetiştirmek amacıyla çiftçiye Delebrad cinsi Buğday Tohumu nun dağıtımı da yapıldı.

Kaymakam Emine Karataş, “Tarımın daha fazla geliştirilmesi ve ekonomik kalkınma en temel hedeflerimizdir. Kıymetli vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

(Haber Merkezi)