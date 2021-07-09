Laçin Müftüsü İncegeliş’e plaket
İl Müftüsü Muharrem Biçer, görev gereği yurt dışına gidecek olan Laçin İlçe Müftüsü Yusuf İncegeliş’e yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi vererek başarılarının devamını diledi.
Laçin 09.07.2021, 20:02
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İl Müftülüğü makamında yapılan ve Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt ile Müftü Yardımcıları ile bazı İlçe Müftüleri’nin hazır bulunduğu törende Müftü Biçer, Müftü İncegeliş’e hizmetleri için teşekkür ederek plaket verdi.
(Uğur GÖRKEM)
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