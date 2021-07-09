Laçin Müftüsü İncegeliş’e plaket

İl Müftülüğü makamında yapılan ve Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt ile Müftü Yardımcıları ile bazı İlçe Müftüleri’nin hazır bulunduğu törende Müftü Biçer, Müftü İncegeliş’e hizmetleri için teşekkür ederek plaket verdi.



(Uğur GÖRKEM)

