Laçin Kaymakamlığına İbrahim Coşkunaslan atandı
15 aydır Çorum’un Laçin İlçesinde görev yapan Emine Karataş’ın, görev süresini tamamlaması ve İçişleri Bakanlığı’nın kaymakamlık eğitim kursuna katılacak olması nedeniyle ilçeden ayrılmasının ardından Laçin Kaymakamlığı görevine İbrahim Coşkunaslan atandı.
Laçin 10.02.2021, 19:33
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İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile Laçin Kaymakamlığına vekaleten atanan İbrahim Coşkunaslan önceki gün ilçeye gelerek göreve başladı.
ÇORUM HABER, İbrahim Coşkunaslan’u kutlar, görevinde başarılar diler.
(Haber Merkezi)
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