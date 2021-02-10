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Laçin Kaymakamlığına İbrahim Coşkunaslan atandı

15 aydır Çorum’un Laçin İlçesinde görev yapan Emine Karataş’ın, görev süresini tamamlaması ve İçişleri Bakanlığı’nın kaymakamlık eğitim kursuna katılacak olması nedeniyle ilçeden ayrılmasının ardından Laçin Kaymakamlığı görevine İbrahim Coşkunaslan atandı.

Laçin 10.02.2021, 19:33
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Laçin Kaymakamlığına İbrahim Coşkunaslan atandı

İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile Laçin Kaymakamlığına vekaleten atanan İbrahim Coşkunaslan önceki gün ilçeye gelerek göreve başladı.

ÇORUM HABER, İbrahim Coşkunaslan’u kutlar, görevinde başarılar diler.

(Haber Merkezi)

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