Laçin Kaymakamı’ndan Çorum TSO’ya ziyaret

Ziyarette Laçin’in Narlı Köyünde fırtına ve hortum meydana gelen hasarın giderilmesinde ilgili tüm kurumların üzerine düşeni yaptığını belirten Kaymakam Yavuz Akyol, vermiş oldukları destekten dolayı Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’a teşekkür plaketi ve hediye takdim etti.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Toprak Sanayi Sektörünün köyüne sahip çıkarak tuğla ihtiyacının Osmancık’tan, kiremit ihtiyacının da Çorum’dan karşılandığını ifade ederek “Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın” dedi ve malzeme gönderip katkıda bulanan Toprak Sanayi Kooperatifi üyelerine teşekkür etti. (Haber Merkezi)