Laçin Kaymakamı Uz, İİBF’nin konuğu oldu

Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi SBKY bölümü tarafından “Mesleki ve Yönetsel Boyutlarıyla Mülki İdare ve Kaymakamlık” başlıklı panel düzenlendi.

Dersin sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Recep Aydın tarafından verilen kısa bilgiden sonra Laçin Kaymakamı Pınar Uz, öğrencileri, kaymakamlık sınavları ve mesleğe giriş, öğrencilerin kariyer planları, kaymakamlık mesleği ve kaymakamlık mesleği ve kadınların bu meslekteki yerleri gibi konularda bilgilendirdi.

Kaymakamın üstlendiği görevler, ilçe idaresi, ilçedeki diğer kurumlarla ilişkiler gibi pek çok yönetsel konunun konuşulduğu panel, öğrencilerin ve hocaların soruları ile tamamlandı.

Panel sonunda Kaymakam Pınar Uz'a İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi SBKY Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatih Duman tarafından bir teşekkür belgesi takdim edildi.



(Volkan SINAYUÇ)

