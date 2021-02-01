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Laçin Kaymakamı Karataş “Çorum’un gelini” oluyor

Çorum’un Laçin ilçesinin başarılı Kaymakamı Emine Karataş ilimize gelin geliyor.

Laçin 01.02.2021, 00:44
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Laçin Kaymakamı Karataş “Çorum’un gelini” oluyor

Aslen Yozgatlı olan Laçin Kaymakamı Emine Karataş, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın Özel Kalemi Mesut Yıldız ile nişanlandı. Genç çiftin nişan yüzüklerini ise Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Aşgın birlikte taktı.

Bir süredir Laçin’de kaymakam olarak görev yapan ve görev süresi dolduğu için önümüzdeki günlerde Ankara’da eğitim programına katılacak olması nedeniyle ayrılacak olan Emine Karataş, eğitimin ardından Çorum’a gelin olarak gelecek.

ÇORUM HABER, genç çifti kutlar, ömür boyu mutluluklar diler.

(Haber Merkezi)

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