Laçin Kaymakamı Emine Karataş kan bağışına öncülük etti
Laçin Kaymakamı Emine Karataş, örnek bir duyarlılık göstererek Kızılay’a kan verdi. Kaymakam Emine Karataş, Türk Kızılay’ına destek vermek amacıyla kan bağışında bulundu.
Laçin 19.10.2020, 19:01
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Karataş, bu sırada Kızılay’ın faaliyetleri hakkında bilgi aldı. (Haber Merkezi)
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