Laçin Kaymakamı Emine Karataş ilçeden ayrılıyor

Alınan bilgiye göre Aksaray’ın Eskil ilçesinde 4 ay süreyle Kaymakamlık yaptıktan sonra Çorum’un Laçin ilçesine tayini çıkan ve yaklaşık 15 aydır ilçede görev yapan Emine Karataş, Ankara’daki kaymakamlık kursuna katılmak üzere ilçedeki görev süresinin dolmasıyla birlikte görevinden ayrılacak.

Türkiye’nin en genç kadın kaymakamı olan ve Laçin’deki görev süresinde başarılı çalışmalara imza atan Emine Karataş’ın yakın zamanda ilçeden ayrılacağı öğrenildi.

Özellikle yeni tip koronavirüsle mücadelede örnek bir çalışmaya imza atarak ilçede vaka sayılarının sıfırlanmasına büyük katkı sağlayan Kaymakam Karataş ilçeden ayrılamadan önce Vali Mustafa Çiftçi’ye de veda ziyaretinde bulundu. Çorum’a hizmet etmenin gurur ve mutluluğunu yaşadığını belirten Karataş, ilçeden ayrılmanın da hüznünü yaşadığını vurguladı.

Kaymakam Karataş’ı Çorum’da görev süresince yaptığı başarılı çalışmalarından dolayı kutlayan Vali Mustafa Çiftçi de hem başarılarının devamını diledi hem de ziyaret anısına bir hediye verdi.

EMİNE KARATAŞ KİMDİR?

1995 Yozgat doğumlu. İlk orta ve lise öğrenimini Yozgat’ta tamamladı. 2016 yılında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset ve Kamu Yönetimi bölümünü bitiren Emine Karataş, 2018 yılında yapılan kaymakam adaylığı sınavında başarılı olarak 107. Dönem Kaymakam Adayı oldu.

Yozgat Valiliğinde İl Merkez stajını tamamladıktan sonra Sakarya/Söğütlü ve Erzincan /Refahiye İlçelerinde Kaymakam Refikliği yaptı. İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 30.05.2019 tarih ve 8514 Sayılı yazısı ile Aksaray/Eskil İlçesinde Kaymakamlığa vekaleten görevlendirilen Karataş, 10.06.2019 tarihinde ilçedeki görevine başladı. Daha sonra Laçin Kaymakamı olarak atanan Karataş, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

(Haber Merkezi)