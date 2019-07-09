Laçin Belediyesi’nden birlik beraberlik pikniği

İlki düzenlenen piknikte birlik ve beraberlik mesajları verilirken, pikniğe katılanlar aileleriyle birlikte güzel bir gün geçirdiler.

Geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirilen birlik pikniğine, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, Memur-Sen İl Temsilcisi Ali Yıldız, Eski Laçin Belediye Başkanı Erdal Altuntaş, AK Parti İl Yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vatandaşlar arasında birlik, beraberliği, dayanışmayı ve kaynaşmayı artırmak amacıyla Başkan İdris Görükmez tarafından organize edilen piknikte hep beraber yemek yenildi.

AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, güzel ve ferah bir ortamda piknik keyfi yapan 7’den 70 tüm vatandaşları ziyaret ederek, onlarla sohbet yaptılar.

Vatandaşların ikramlarını geri çevirmeyen milletvekilleri, vatandaşların isteğini geri çevirmeyerek onlarla hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Birlik pikniğine katılan vatandaşlar günlük yaşamın stresinden uzaklaşarak, farklı bir gün yaşama fırsatı buldular. Pikniğe katılan vatandaşlara belediye tarafından yemek ikramı yapıldı.

(Haber Merkezi)