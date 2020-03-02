“Kırkdilim projesi, Laçin halkının istihdam kaynağı”

Kaymakam Emine Karataş, Kırkdilim’de tünel çalışmasını yürüten firmanın proje müdürü ve teknik personelinden bilgi alarak, çalışmaları denetledi.

Çorum ile Laçin, Osmancık, Kargı gibi bazı ilçelerin ulaşımını sağlayan, İstanbul yolu bağlantısını da rahatlatacak olan Kırkdilim yolunda uygulanan projelerin Laçin başta olmak üzere bölge halkı için istihdam kaynağı olduğunu söyleyen Kaymakam Karataş, “İlçemizde böyle kapsamlı bir proje olması vatandaşlarımız için ciddi bir istihdam alanı yaratmaktadır. Bu da bizler açısından mutluluk vericidir. Aynı zamanda projenin ilçemizin gelişimine ekonomik ve sosyal yönden katkısı büyüktür” diye konuştu.

(Haber Merkezi)