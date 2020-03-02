Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum -3°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
105994
ALTIN
318.381
DOLAR
6.2384
STERLİN
8.0069
EURO
6.8405

“Kırkdilim projesi, Laçin halkının istihdam kaynağı”

Laçin Kaymakamı Emine Karataş, ilimiz Osmancık karayolu üzerindeki Laçin Kırkdilim’de sürdürülen tünel çalışmalarını yerinde inceledi.

“Kırkdilim projesi, Laçin halkının istihdam kaynağı”

Laçin Kaymakamı Emine Karataş, ilimiz Osmancık karayolu üzerindeki Laçin Kırkdilim’de sürdürülen tünel çalışmalarını yerinde inceledi.

02 Mart 2020 Pazartesi 00:23
“Kırkdilim projesi, Laçin halkının istihdam kaynağı”

Kaymakam Emine Karataş, Kırkdilim’de tünel çalışmasını yürüten firmanın proje müdürü ve teknik personelinden bilgi alarak, çalışmaları denetledi.

Çorum ile Laçin, Osmancık, Kargı gibi bazı ilçelerin ulaşımını sağlayan, İstanbul yolu bağlantısını da rahatlatacak olan Kırkdilim yolunda uygulanan projelerin Laçin başta olmak üzere bölge halkı için istihdam kaynağı olduğunu söyleyen Kaymakam Karataş, “İlçemizde böyle kapsamlı bir proje olması vatandaşlarımız için ciddi bir istihdam alanı yaratmaktadır. Bu da bizler açısından mutluluk vericidir. Aynı zamanda projenin ilçemizin gelişimine ekonomik ve sosyal yönden katkısı büyüktür” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 02.03.2020 00:23
İlgili Haberler
Ceylan, Laçinlileri dinledi
Ceylan, Laçinlileri dinledi
Vali Çiftçi’nin Laçin ziyareti
Vali Çiftçi’nin Laçin ziyareti
Dev projede ilk ışık yıl sonu görülecek
Dev projede ilk ışık yıl sonu görülecek
Kırkdilim'de hummalı çalışma devam ediyor
Kırkdilim'de hummalı çalışma devam ediyor
Kaymakam Karataş çocukları sevindirdi
Kaymakam Karataş çocukları sevindirdi
Türk Eğitim-Sen kutladı
Türk Eğitim-Sen kutladı

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim