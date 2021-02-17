Kırkdilim geçidinde araçlar kara saplandı

Kar yağışı Çorum ve ilçelerinde adeta hayatı felç etti. Çok sayıda aracın yolda mahsur kaldığı kar yağışı sonrası ekipler kar temizleme çalışması başlattı. Kar yağışında Çorum yönüne giden araçlar Kırkdilim mevkisinde yoldan çıkarak şarampolde kara saplandı.

Birçok otomobil yolda mahsur kaldı. Kar lastikleri olan bazı sürücüler yola devam ederken, bazı araçlar ise kayarak yoldan çıktı. Yolda kalan araçları sahipleri öylece yol kenarına karların içine terk etti. O araçlar kurtarılmayı bekliyor. Bazı araçlar da kontrolden çıkarak, maddi hasarlı kazaya karıştı.

(Mustafa ULUSOY)