Kaymakam Karataş’tan kan bağışına tam destek
Çorum’un Laçin İlçesi’nde göreve başladığı günden bugüne kadar yaptığı çalışmalar ve hazırladığı projelerle halkın takdirini kazanan İlçe Kaymakamı Emine Karataş, son olarak kan bağışında bulunarak halka örnek oldu.
Laçin 17.07.2020, 21:30
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Laçin Kaymakamı Emine Karataş, Türk Kızılay’ı tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına katıldı. Kızılay’ın kan bağışı aracını ziyaret eden Kaymakam Karataş, hem kendi hem de beraberindeki yetkililerle birlikte kan bağışında bulundu.
Kaymakam Karataş, tüm kamu kurum ve kuruluş personelleri ile Laçin halkını kan bağışında bulunmaya davet ederek kan vermenin birçok insanın hayata tutunmasına yardımcı olacağını, belki de bir insanın hayatının kurtarılmasına vesile olacağını hatırlattı.
(Haber Merkezi)
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