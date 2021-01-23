Flaş Haber70 yaşındaki adam göğsünden bıçaklandı
Kaymakam Karataş, başarılı personeli kutladı
Laçin Kaymakamı Emine Karataş, kovid -19 pandemisiyle mücadelede göstermiş oldukları başarı ve gayretlerden dolayı İlçe Jandarma Komutanı Erdinç Karakülah, İlçe Emniyet Amiri Hasan Tunç ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ertan Şimşek’i başarı belgesi ile ödüllendirdi.
Laçin 23.01.2021, 15:21 23.01.2021, 15:24
100
LAÇİN’DE VAKA SAYISI SIFIRLANMIŞTI
Laçin’de görev yapan Türkiye’nin en genç kadın kaymakamı olan Emine Karataş, geçtiğimiz günlerde ilçedeki vaka sayısının sıfıra indiğini duyurmuştu. Kaymakamlığa ait sosyal medya hesabından açıklama yapan Kaymakam Karataş, etkili ve disiplinli çalışmalara, vatandaşların da kurallara titizlikle uymaları sonucu ilçe genelinde pozitif veya temaslı vaka bulunmadığını açıklamıştı.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
3°
açık
Namaz Vakti 23 Ocak 2021
|İmsak
|06:22
|Güneş
|07:50
|Öğle
|12:57
|İkindi
|15:30
|Akşam
|17:54
|Yatsı
|19:16