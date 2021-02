Kaymakam Karataş veda ediyor

Aksaray’ın Eskil ilçesinde 4 ay süreyle Kaymakamlık yaptıktan sonra Çorum’un Laçin ilçesine tayini çıkan ve yaklaşık 15 aydır ilçede başarıyla görev yapan Emine Karataş, Ankara’daki kaymakamlık kursuna katılmak üzere ilçedeki görev süresinin dolmasının ardından görevinden ayrılmak üzere veda ziyaretlerine başladı.

Görev süresi boyunca özellikle yeni tip koronavirüsle mücadelede örnek bir çalışmaya imza atarak ilçede vaka sayılarının sıfırlanmasına büyük katkı sağlayan, hazırladığı projelerle ilçeye katkı sağlayan, sempatik tavırlarıyla da gerek kamu kurum ve kuruluşları gerekse ilçe halkının takdir ettiği Kaymakam Karataş, Vali Mustafa Çiftçi’nin ardından ilçede de ziyaretlerde bulundu.

Çorum’a hizmet etmenin gurur ve mutluluğunu yaşadığını belirten Emine Karataş, Laçin’den ayrılmanın hüznünü yaşadığını da dile getirdi.

Buna göre Kaymakam Karataş ilçeden ayrılmadan önce Covid-19 mücadelesinde gösterdikleri üstün başarıdan dolayı sağlık çalışanlarını da ziyaret ederek veda etti. Karataş, ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret ederek burada çalışan personelle vedalaşmayı ihmal etmedi.

VEDA MESAJI

Laçin Kaymakamı Emine Karataş ayrıca bir veda mesajı da yayınlayarak Laçin halkına teşekkür etti. 28 Ekim 2019 tarihinde başladığı görevinin İçişleri Bakanlığı’nda katılacağı kaymakamlık kursu nedeniyle tamamlandığını belirten Emine Karataş mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Değerli Laçinliler her vatandaşımızın derdini kendi derdimiz gibi sahiplenip çözmeye çalışarak kıymetli vatandaşlarımıza hizmet etme gayret ve azminde bulunduk. Bu vatanın her bireyi çok değerlidir, bize gelen her vatandaşımıza anne ve babamız geliyor gibi hürmet ettiğimizi siz kıymetli vatandaşlarımıza göstermeye çalıştık. Sizlere saygı ve hürmetimiz sonsuzdur. Sizlerden de bunu görüyor olmak bizi ziyadesiyle mutlu etti. Güzel temennilerinizle hoşçakalın değerli Laçin halkı…”

