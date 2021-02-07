Kaymakam Karataş vatandaşı da unutmadı

Kaymakam Karataş, ilk olarak Kızılay İlçe Temsilcileri ile birlikte hane ziyaretinde bulundu. Kızılay Başkanı H. Hüseyin Türkoğlu ve Mehmet Özüdoğru ile birlikte ilçede hane ziyaretleri gerçekleştiren Emine Karataş vatandaşın ihtiyaç ve taleplerini yerinde dinlemeyi ihmal etmedi. Karataş, ilçede başarılı çalışmalar yapan Kızılay heyetine de teşekkür etti.

Kaymakam Karataş, yeni tip koronavirüs süreci kapsamında ertelediği halk buluşmalarının yerine ev ziyaretlerine de devam etti. İlçeden ayrılmadan önce bazı ziyaretlerde bulunan Karataş, Laçinlilere de veda etti. Devam eden Covid-19 salgını sebebiyle sosyal mesafe, maske ve temizlik konusunda vatandaşlara gösterdikleri hassasiyet için teşekkür eden Karataş, aynı hassasiyetin devamını da diledi.

(Haber Merkezi)