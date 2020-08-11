Kaymakam Karataş trafik uygulamalarına katıldı

Kaymakam Karataş, İlçe Emniyet Amiri İsrafil Dil ve emniyet personeli ile birlikte Kurban Bayramı tatili süresince trafik güvenliği konusundaki farkındalığı artırmaya ve meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemeye yönelik, sürücülerle maske ve fiziki mesafe kuralına riayet edilerek yüz yüze temas kurmak suretiyle İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan “Bu Yolda Hep Birlikteyiz” kampanyasına destek vermek amacıyla yol güvenlik noktalarında vatandaşların bayramı tebrik edilip trafik güvenliğine dikkat çekti.

(Haber Merkezi)