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Kaymakam Karataş, ortaokul öğrencilerine mesleğini anlattı

Laçin Kaymakamı Emine Karataş, Laçin Atatürk Ortaokulu 8.sınıf öğrencilerini ziyaret etti. '8.Sınıflar Hayalindeki Mesleği Tanıyor' projesi kapsamında Laçin Atatürk Ortaokulu 8. sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Kaymakam Emine Karataş, öğrencilerin hayal ettiği ve olmak istedikleri meslekler hakkında bilgiler vererek, proje kapsamında öğrencilerin meslekleri daha iyi tanıyabilmeleri açısından ilçe kurumlarında birer gün staj eğitimi verileceğini söyledi. (Haber Merkezi)

Kaymakam Karataş, ortaokul öğrencilerine mesleğini anlattı

Laçin Kaymakamı Emine Karataş, Laçin Atatürk Ortaokulu 8.sınıf öğrencilerini ziyaret etti. '8.Sınıflar Hayalindeki Mesleği Tanıyor' projesi kapsamında Laçin Atatürk Ortaokulu 8. sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Kaymakam Emine Karataş, öğrencilerin hayal ettiği ve olmak istedikleri meslekler hakkında bilgiler vererek, proje kapsamında öğrencilerin meslekleri daha iyi tanıyabilmeleri açısından ilçe kurumlarında birer gün staj eğitimi verileceğini söyledi. (Haber Merkezi)

12 Şubat 2020 Çarşamba 21:00
Kaymakam Karataş, ortaokul öğrencilerine mesleğini anlattı
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