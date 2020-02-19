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Kaymakam Karataş çocukları sevindirdi

Laçin Kaymakamı Emine Karataş “Dünya Farklılıklarıyla Güzeldir” adlı projesini hayata geçirdi.

Kaymakam Karataş çocukları sevindirdi

Laçin Kaymakamı Emine Karataş “Dünya Farklılıklarıyla Güzeldir” adlı projesini hayata geçirdi.

19 Şubat 2020 Çarşamba 22:10
Kaymakam Karataş çocukları sevindirdi

Çorum’un Laçin İlçesi’nde geçtiğimiz aylarda göreve başlayan Kaymakamı Karataş yaptığı çalışmalarla dikkat çekmeye ve projelerini bir bir hayata geçirmeye devam ediyor.

Kaymakam Emine Karataş tarafından hazırlanan “Dünya Farklılıklarıyla Güzeldir” adlı proje de başladı. Proje kapsamında dünyaya güzellik katan çocuklar ile Kaymakam Karataş biraraya geldi.

Kaymakam Karataş, makamındaki buluşmada çocuklar ile pasta kesti. Onlara oyuncak hediye eden Karataş çocukların güzel bir gün geçirmesine vesile olarak yine takdir topladı.

(Volkan SINAYUÇ)

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