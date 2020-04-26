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Kaymakam Karataş çocukları sevindirdi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. Yıl dönümü vesilesiyle Laçin Kaymakamlığı ilçedeki çocuklara hediye dağıttı.

26 Nisan 2020 Pazar 20:00
Kaymakam Karataş çocukları sevindirdi

Kaymakamlık ekipleriyle birlikte çocukları ziyaret eden Laçin Kaymakamı Emine Karataş, “23 Nisan, daha huzurlu, güvenli ve aydınlık bir geleceğin çocuklarımız ile mümkün olduğunu hatırlatan bir gündür. Yarınlar manevi erdemlerle ve milli-ahlaki ülkülerle donanmış, bugünün küçüklerinin omuzlarında şekillenecektir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin açılışının 100.yılını en içten duygularımla tebrik ederim. Sizler güzel ülkemizin gelecekteki mimarlarısınız. Bayramınız kutlu olsun” diye konuştu.

Heyet daha sonra çocuklara bayram nedeniyle çeşitli hediyeler dağıttı.

(Aliye ÖNCEL)

Son Güncelleme: 26.04.2020 18:37
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