Kaymakam Karataş başarılı personeli kutladı

LAÇİN’DE VAKA SAYISI SIFIRLANMIŞTI

Laçin’de görev yapan Türkiye’nin en genç kadın kaymakamı olan Emine Karataş, geçtiğimiz günlerde ilçedeki vaka sayısının sıfıra indiğini duyurmuştu. Kaymakamlığa ait sosyal medya hesabından açıklama yapan Kaymakam Karataş, etkili ve disiplinli çalışmalara, vatandaşların da kurallara titizlikle uymaları sonucu ilçe genelinde pozitif veya temaslı vaka bulunmadığını açıklamıştı.

(Haber Merkezi)