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Kaymakam Akyol felaketi yerinde inceledi

Kaymakam Yavuz Akyol büyük hasara yol açan hortumdan etkilenen Narlı Köyü’nde inceleme yaptı.

Kaymakam Akyol felaketi yerinde inceledi

Kaymakam Yavuz Akyol büyük hasara yol açan hortumdan etkilenen Narlı Köyü’nde inceleme yaptı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 19:55
Kaymakam Akyol felaketi yerinde inceledi

Büyük bir hortum felaketi ile sarsılan Laçin İlçesine bağlı Narlı Köyü’nde ilk resmi inceleme Laçin Kaymakamı Yavuz Akyol tarafından gerçekleştirildi.

Kaymakam Yavuz Aksoy, beraberinde Laçin Belediyesi yetkilileri ve İl Afet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Narlı Köyünde meydana gelen hortum felaketinin ardından hasarı yerinde inceledi. Afet alanında inceleme yapan Kaymakam Akyol, hasar tespit çalışmalarının ardından gereken yardım ve desteğin yapılacağını bildirdi.

Bilindiği üzere hortum sonucu Narlı Köyünde evlerin çatısı büyük hasar görürken, elektrik direkleri ve ağaçlar yıkıldı. Traktör römorklarının bile ters döndüğü Narlı'da yağmur ve fırtına ile birlikte tarım arazileri ve ekili alanlar da büyük hasara uğradı. Hasar tespit çalışmalarının kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

(Bülent USLU)

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