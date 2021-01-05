Kaya: “Laçin’e Kadın Eğitim Merkezi için hibe kesinleşti”

Japonya Büyükelçiliği Yerel Projeler Hibe Programı’nın çağrısı üzerine harekete geçerek başarılı bir proje hazırlayan Laçin Belediyesi’nin 89 bin 250 dolarlık hibe hakkı kesinleşti. Japon heyetin ön incelemesinden sonra hibe desteği kesinleşti. Çok sayıda belediyenin proje sunduğu hibe programına, 6. sıradan giren Laçin Belediyesi, ilçeye Kadınlar Mesleki Eğitim Merkezi yapacak.

Japonya Büyükelçiliği Yerel Projeler Hibe Programı kapsamında Türkiye çapında başvuru yapan 1000’e yakın proje içerisinde 20 projenin ön değerlendirmesi kabul edilmiş ve Laçin Belediyesi, kabul edilen 10 projenin arasında 6. sırada yer almıştı.

Japonya Dostluk Grubu Başkanlığı, TBMM Dış İlişkiler Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile yaptığı birebir görüşmelerle bu projenin onaylanmasında büyük çaba gösteren Milletvekili Oğuzhan Kaya projenin amacının; ilçedeki kadınların mesleki eğitimlerini geliştirmek, gelir elde etmelerine katkıda bulunmak, istihdam edilebilirliklerini artırmak, kadınların kooperatifleşmesini sağlayarak ürünlerini kolayca pazarlayabileceği ortam hazırlamak olduğunu aktardı.

İki dönümlük alana kurulacak merkezin, ilçe kadınları açısından büyük bir kazanım olacağına inandıklarını vurgulayan Milletvekili Kaya, Laçin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nün de ortak olduğu projede yiyecek içecek atölyesi, el sanatları atölyesi, giyim atölyesi, tarım ve hayvancılık atölyesinin yer alacağını söyledi.

Milletvekili Oğuzhan Kaya, “projenin onaylanmasında emekleri ve desteklerini esirgemeyen TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve Japonya Dostluk Grubu Başkanı Sayın Yılmaz Tunç’a teşekkür ederiz” dedi.

Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez ise desteğinden dolayı Milletvekili Oğuzhan Kaya’ya teşekkür etti.

(Haber Merkezi)