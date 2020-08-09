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Karantinaya alınan köye Kaymakamdan denetim

Çorum’un Oğuzlar İlçesi’ne bağlı Derinöz Köyü 30 Temmuz 2020 günü karantinaya alındı.

Laçin 09.08.2020, 19:42
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Karantinaya alınan köye Kaymakamdan denetim

Çorum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin 30.07.2020 tarihli ve 2020/07-58 nolu kararı ile 30.07.2020 tarihinden itibaren 14 (on dört) gün süreyle karantina altına alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

Laçin Kaymakamı Emine Karataş da vekaleten görevlendirildiği Oğuzlar ilçesinde karantinaya alınan Derinöz Köyü Jandarma bekleme noktasını ziyaret ederek köyün son hali ve karantina hakkında bilgi aldı. Kaymakam Karataş jandarma ve sağlık personelinin bayramını tebrik etti.

(Haber Merkezi)

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