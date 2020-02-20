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Dev projede ilk ışık yıl sonu görülecek

Türkiye’nin en önemli güzergâhları arasında yer alan ve Karadeniz Bölgesi’ni İç Anadolu’ya bağlayan Kırkdilim yolunda çalışmalar hızla ilerliyor. Dev projede ilk ışığın yol sonu görülmesi hedefleniyor. 

Dev projede ilk ışık yıl sonu görülecek

Türkiye’nin en önemli güzergâhları arasında yer alan ve Karadeniz Bölgesi’ni İç Anadolu’ya bağlayan Kırkdilim yolunda çalışmalar hızla ilerliyor. Dev projede ilk ışığın yol sonu görülmesi hedefleniyor. 

20 Şubat 2020 Perşembe 16:35
Dev projede ilk ışık yıl sonu görülecek

2008-2011 yılları arasında Kırkdilim’deki yol genişletme çalışmaları yapılan Kırkdilim, 3 şeritli hale getirilmiş ve sürücüler için büyük kolaylık sağlanmıştı. Ancak bir süre sonra yamaçlardan düşen kaya parçaları tehlike oluşturmaya başlamış, zaman zaman yol trafiğe kapatılmıştı. Bunun üzerine bölgedeki ulaşım sorunun çözümüne yönelik tekrar çalışma başlatılarak Kırkdilim’in tünellerle geçilmesi için proje hazırlandı. 


Adını yol üzerinde bulunan 40 virajdan alan Kırkdilim’de sarp kayalıklar ile uçurum arasında yer alan yaklaşık 9 kilometrelik yolda uzunlukları T1 tünelinin uzunluğu bin 389 metre, T2 tünelinin uzunluğu bin 149 metre, T3 tünelinin uzunluğu da bin 553 metre üç ayrı tünel yapılacak. 
Sürücülerin adeta korkulu rüyası olan aynı zamanda Kuzey-Güney aksının önemli bir ayağını oluşturan Kırkdilim’de projenin tamamlanmasıyla ulaşım daha rahat ve konforlu bir şekilde sağlanacak. 570 milyon TL’ye mal olan proje kapsamında şuanda T2 ve T3 tünellerinde çalışmalar devam ediyor. 2020 yılı sonuna kadar T3 tünelinin tamamının, T2 tünelinin yarısının nihai beton kaplama seviyesinde bitirilmesi planlanıyor. 
Vali Mustafa Çiftçi, Laçin ilçesini ziyaret ederek Kırkdilim’de incelemelerde bulundu. Vali Çiftçi, projeyle ilgili son çalışmalar hakkında yüklenici firme yetkililerinden bilgi aldı. 


“Kırkdilim tamamlandığında ulaşımda büyük bir rahatlama sağlanacak" 
Çorum-İstanbul karayolu üzerinde bulunan ve sürücülerin korkulu rüyası haline gelen Kırkdilim’in 10 kilometre uzunluğunda olduğunu dile getiren Vali Mustafa Çiftçi, karayolu güvenliğini artırmak, can ve mal güvenliğini temin etmek, ulaşımda daha konforlu seyahat imkanı sağlamak amacıyla 2018 yılında Kırkdilim yolunun 570 milyon liraya ihale edildiğini açıkladı. 
Kırkdilim’de 2 yıldır hummalı bir şekilde çalışmaların devam ettiğini açıklayan Vali Çiftçi, “Proje kapsamında şuanda T1, T2 ve T3 diye isimlendirilen üç tane tüp geçit mevcuttur. Bunlardan T! tünelinin uzunluğu bin 389 metre, T2 tünelinin uzunluğu bin 149 metre, T3 tünelinin uzunluğu da bin 553 metredir. T1 tünelinin maliyeti 125 milyon, T2 tünelinin maliyeti 110 milyon lira. T3 tünelinin maliyeti 240 milyon lira. Çalışmalar 2021 yılının sonunda tamamlanacak. Allah devletimize zeval vermesin. Bunlar ancak devlet gücüyle olabilecek büyük pahalı yatırımlar. Çalışmalar tamamlandığında, tüneller işletmeye alındığında ulaşımda büyük bir rahatlama olacak. Güzergahtada 2 kilometrelik bir kısılma olacak” dedi. 

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