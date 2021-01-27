“Çorum için çok önemli bir proje”

AK Parti İlçe Başkanı Selami Gaffar ile birlikte S.S. Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ne gelen Başkan İdris Görükmez, Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı, yönetim kurulu üyeleri Halit Bölükbaş ve Yalçın Keşçi, yüklenici firma yöneticileri İrfan Yaşar tarafından karşılandı.

Kooperatifte yapılan çalışmalar hakkında Başkan Mustafa Fındıkcı’dan bilgiler alan Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez, daha sonra da inşaat sahasını gezdi. Özellikle de hurdacılar bölümünde inşaatı tamamlanan işyerlerini gezen Başkan İdris Görükmez, yapılan çalışmalardan övgüyle bahsetti.

Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı ve işyerlerinin yapımını üstlenen Alka İnşaat Sahibi İrfan Yaşar’ı uzun yıllardan beri tanıdığını belirten Başkan Görükmez, mesleklerinde son derece başarılı olan iki ismin öncülüğünde yürütülen çalışmaları yakından takip ettiğini anlattı.

S.S. Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nde büyük bir sorumluluk üstlenen Fındıkcı ve yönetim kurulu ile yüklenici firmanın ortaya çok kaliteli bir yapı çıkardığının görüldüğünü vurgulayan Görükmez, hem kooperatif yönetimini, hem de yüklenici firmayı kutladı. Görükmez, “Gördüğümüz kadarıyla her geçen gün çalışmalarda önemli yol katediliyor. Çorum adına güzel ve önemli bir proje. Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte kentimizde esnaf ve sanatkârlarımız son derece modern ve kullanışlı mekânlara kavuşacaklar. Bu sorumluluğu üstlenen başta başkan Mustafa Fındıkcı olmak üzere tüm yöneticileri tebrik ediyor. Allah, yardımcınız olsun. Bizler de böylesi yatırımların memleketimize kazandırılmasından dolayı mutluluk yaşıyoruz” dedi.

S.S. Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı da sürekli olarak kendilerini ziyaret ederek moral desteği veren Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez’e teşekkür etti. Kooperatif üyelerine olan sorumluluklarını aksatmadan yerine getirmenin gayreti içerisinde olduklarını vurgulayan Fındıkcı, kış şartlarına rağmen inşaat alanında çalışmaların aralıksız olarak sürdürüldüğü de sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)