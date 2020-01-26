CHP Laçin’de “Uğur Türkmen” ile devam

CHP Laçin İlçe Kongresi’nde Uğur Türkmen yeniden başkanlığa seçildi.

Kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı ve ardından da gündemdeki maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Divan başkanlığına Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer, kâtipliklere Ünal Gökgöz ve Ali Türkmen’in seçildiği kongrede İlçe Başkanı Uğur Türkmen ve ardından da İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi bir konuşma yaparak, kongre sürecine dair bilgiler verdi.

Tüfekçi, Elazığ’da meydana gelen depremde yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Kongreye İl Başkanı Hasan Eray Tūfekçi, 20. Dönem Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Yıldız Bek, İl Başkan Yardımcıları Bağdat Erzurumlu, Sadık Eral ve Aslan Kaya, eski İl Başkanı Gazi Özkubat, Oğuzlar eski Belediye Başkanı Orhan Ateş, Dodurga İlçe Başkanı Mustafa Biçer, Avukat Dinçer Solmaz ve Mehmet Tahtasız ile çok sayıda partili katıldı.

Daha sonra söz alan Sadık Eral, Dinçer Solmaz, Eski Milletvekili Feridun Ayvazoğlu ve Eski İl Başkanı Gazi Kubat da tüm ülkemizi derinden yaralayan Elazığ Depremi’nde yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulundular.

Yapılan konuşmaların ardından geçilen seçimler sonucunda Uğur Türkmen yeniden CHP Laçin İlçe Başkanlığı’na seçilirken, yeni Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu:

Erdal Özsağlam, Şahin Çelik, Necip Demirel, Musa Gevşek, Şeref Gevşek, Muammer Gökgöz, Rifat Gökgöz, Duran Kayacı, Aflatun Kayacı, Eşref Sözer ve İlker Türkmen.

İl Kongre Delegeliklerine ise; Uğur Türkmen, Muammer Gökgöz, Ünal Gökgöz, Eşref Sözer ve Ali Türkmen seçildi. (Mehmet DALAR)