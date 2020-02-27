Ceylan, Laçinlileri dinledi

Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez ve AK Parti Laçin İlçe Başkanı Selami Gaffar, TBMM’de AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan’ı ziyaret etti. Ceylan’a Laçin ilçesinin genel durumu hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Görükmez ve İlçe Başkanı Gaffar, bazı konularda da destek istediler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Laçin’in de AK belediyecilikle yeniden kavuştuğunu ve bunda da belediye başkanı ve ilçe başkanının katkısının çok büyük olduğunu ifade ederek, her iki başkanı da kutladı.

Çorum’u bütün ilçeleriyle bir bütün olarak gördüklerini belirten Milletvekili Ceylan, Laçin’in de her sorununu çözmek belediye başkanı, ilçe başkanı ve teşkilatlarla birlikte çaba gösterdiklerini kaydetti. (Haber Merkezi)