Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
96249
ALTIN
382.678
DOLAR
6.9306
STERLİN
8.6484
EURO
7.5110

Çamlıpınar’da karantina kaldırıldı

Çorum Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre 2 Nisan’da karantina altına alınan Laçin’e bağlı Çamlıpınar Köyü’nde karantina kaldırıldı.

Çamlıpınar’da karantina kaldırıldı

Çorum Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre 2 Nisan’da karantina altına alınan Laçin’e bağlı Çamlıpınar Köyü’nde karantina kaldırıldı.

16 Nisan 2020 Perşembe 19:26
Çamlıpınar’da karantina kaldırıldı

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Laçin İlçe Hıfzıssıhha Meclisi’nin 02.04.2020 tarihli ve 2020/08 sayılı kararıyla 14 (on dört) gün süreyle karantina altına alınan Laçin’e bağlı Çamlıpınar köyümüzün 14 günlük karantina süresi doldu. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığından, İlçe Hıfzıssıhha Meclisi’nin 16.04.2020 tarihli ve 2020/10 nolu kararıyla 17.04.2020 tarihi itibari ile karantina uygulamasının kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Karataş’tan kutlama
Karataş’tan kutlama
Kaymakam Karataş’tan kadın hayvansevere teşekkür
Kaymakam Karataş’tan kadın hayvansevere teşekkür
Laçin’de 330 eve gıda kolisi ulaştırıldı
Laçin’de 330 eve gıda kolisi ulaştırıldı
Çamlıpınar Köyü karantinaya alındı
Çamlıpınar Köyü karantinaya alındı
Laçin’de sosyal vefa destek grubu oluşturuldu
Laçin’de sosyal vefa destek grubu oluşturuldu
Laçin’deki koronavirüs tedbirlerini görüştüler
Laçin’deki koronavirüs tedbirlerini görüştüler
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim