Çamlıpınar’da karantina kaldırıldı

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Laçin İlçe Hıfzıssıhha Meclisi’nin 02.04.2020 tarihli ve 2020/08 sayılı kararıyla 14 (on dört) gün süreyle karantina altına alınan Laçin’e bağlı Çamlıpınar köyümüzün 14 günlük karantina süresi doldu. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığından, İlçe Hıfzıssıhha Meclisi’nin 16.04.2020 tarihli ve 2020/10 nolu kararıyla 17.04.2020 tarihi itibari ile karantina uygulamasının kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi. (Haber Merkezi)