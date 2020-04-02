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Çamlıpınar Köyü karantinaya alındı

Çorum’un Laçin ilçesine bağlı Çamlıpınar köyünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Çamlıpınar Köyü karantinaya alındı

Çorum’un Laçin ilçesine bağlı Çamlıpınar köyünün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde karantinaya alınması kararlaştırıldı.

02 Nisan 2020 Perşembe 19:04
Çamlıpınar Köyü karantinaya alındı

Laçin Kaymakamı Emine Karataş başkanlığında olağanüstü toplanan İlçe Hıfzısıhha Meclisi, Çamlıpınar köyünün 3 Nisan 2020 tarihinden itibaren 14 gün süreyle karantina altına alınmasını kararlaştırdı. İki haftalık karantina süresince köye giriş ve çıkışların kolluk kuvvetlerinin kontrolünde sağlanacağı belirtildi.
Çorum Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada da; “İlimiz Sungurlu İlçesi Oyaca Köyü ve Mecitözü İlçesi Fındıklı Köyü’nden sonra; İlimiz Laçin İlçe Hıfzıssıhha Meclisi’nin 02.04.2020 tarihli ve 2020/08 nolu kararıyla Laçin İlçemize bağlı Çamlıpınar Köyünün  03.04.2020 tarihinden itibaren 14(on dört) gün süreyle karantina altına alınmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” görüşüne yer verildi.
(Yusuf ÇINAR)
 

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