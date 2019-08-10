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Çamlıpınar Harman Şenliği 12 Ağustos’ta

Çorum’un Laçin İlçesi’ne bağlı Çamlıpınar Köyü’nde her yıl geleneksel hale getirilen Harman Şenliği bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleştirilecek.

Çamlıpınar Harman Şenliği 12 Ağustos’ta

Çorum’un Laçin İlçesi’ne bağlı Çamlıpınar Köyü’nde her yıl geleneksel hale getirilen Harman Şenliği bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleştirilecek.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 01:09
Çamlıpınar Harman Şenliği 12 Ağustos’ta

İstanbul’da faaliyet gösteren Laçin Çamlıpınar Köyü ve Çevre Köyleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hüseyin Al, her yıl olduğu gibi köyleri ile çevre köylerin birlik beraberlik içinde kaynaşmalarına vesile olmak adına düzenledikleri Harman Şenliği’nin 12 Ağustos 2019 günü yapılacağını açıkladı.

Köy Muhtarı İlhan Erdağ ile işbirliğinde Kurban Bayramı’nın ikinci günü yapılacak olan 10. Harman Şenliği’nin saat 19.00’da açılış, protokol konuşmaları ve plaket töreni ile başlayacağını kaydeden Hüseyin Al, saat 19.45’te Elif Yalçın Ülger, saat 21.45’te ise Yusuf Harputlu’nun konser vereceğini kaydetti.

Tüm Çorumluları şenliğe davet eden Hüseyin Al ayrıca saat 21.00’de ise harman ağası seçiminin gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)

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