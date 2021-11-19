Bem-Bir Sen ile Laçin Belediyesi SDS imzaladı

BEM-BİRSEN Çorum Şube Başkanı Burhan Şahin ile Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez tarafından sosyal denge sözleşmesi imzalanması için tören düzenlendi.

BEM-BİRSEN Şube Başkan Yardımcısı Mesut Gürbüz ve Belediye ve İş Yeri Temsilcisi Mustafa Toydemir’inde hazır bulunduğu SDS sonrası konuşan Burhan Şahin katkılarından dolayı başta İlçe Belediye Başkanı İdris Görükmez olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. Şahin, SDS’nin Laçin Belediye personeline hayırlı olmasını da diledi.

(Volkan SINAYUÇ)

