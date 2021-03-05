Başkan Yıldırım’dan Ankara ziyareti

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu’yu TBMM’de ziyaret etti.

Ziyaretler sırasında bugüne kadar yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili bilgi veren Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, “Şimdiye kadar yapılan çalışmalarımızda ilgilerinden ve desteklerinden dolayı sayın milletvekillerimize ilçem adına teşekkür ederim. Oğuzlarımızın kısa sürede yaşadığı bu dönüşüm AK Partimizin gönül belediyeciliği hizmetleri ile gerçekleşti. İlçe halkımıza gönül belediyeciliği hizmetlerimizi sunmamıza vesile olup her zaman her koşulda bizlere destek olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanımızın ilimizdeki temsilcileri olan değerli milletvekillerimize, AK Parti İl Başkanımız Sayın Yusuf Ahlatcı’ya ve AK Parti Oğuzlar İlçe Başkanımız Sayın Mehmet Ali Ekmekci’ye teşekkür ederiz” dedi.

(Haber Merkezi)